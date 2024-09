Suicidio in carcere, la Camera Penale Imperia-Sanremo: "Situazione al collasso"

"La Camera Penale Imperia-Sanremo, di fronte all'ennesimo suicidio, il settantesimo dall'inizio dell'anno, questa volta volta nel carcere di Imperia, denuncia, con forza, l'estrema gravità delle condizioni carcerarie, anche nel nostro circondario" - dicono il presidente e il direttivo della Camera Penale Imperia-Sanremo.

"Ogni giorno si registrano episodi di violenza e tensione all'interno delle nostre carceri. La situazione è ormai al collasso, sia per i detenuti che per la polizia penitenziaria" - sottolinea - "E' giunto il momento dell'assunzione di responsabilità da parte di tutti, in particolare, delle istituzioni e della politica, per porre fine a questo 'massacro' e per riportare dignità e civiltà nelle nostre carceri".

"Siamo stanchi degli appelli, adesso bisogna agire. Noi dell'Unione Camere Penali lo facciamo da tempo" - concludono il presidente e il direttivo della Camera Penale Imperia-Sanremo.