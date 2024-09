Il vicesindaco Fellegara al Centro Operativo Comunale: “Grazie per il lavoro davvero prezioso” (Foto)

“Ringrazio tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di protezione civile – ha detto il vicesindaco – per il constante impegno e per il lavoro davvero prezioso. Fortunatamente la notte è trascorsa senza criticità. Rimane l’attenzione per il resto della mattinata, al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta nel caso in cui dovessero verificarsi eventi di rilievo. Per fortuna non ci sono stati sviluppi negativi - aggiunge - aspettando la perturbazione che potrebbe arrivare a metà mattinata dal mare, ma il ringraziamento va a tutti gli operatori, a cominciare dal Coc passando per i volontari della protezione civile e i Rangers d'Italia, che sono prezioni collaboratori e danno un aiuto fondamentale, mettendoci una grandissima professionalità e una organizzazione altrettanto efficiente".