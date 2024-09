Allerta arancione, il maltempo crea disagi e danni a Ventimiglia (Foto)

Strade allagate, tombini scoperchiati, fogna otturata, rami di alberi caduti, allarmi che suonavano e pavimentazione rialzata nella salita Lago nel centro storico. Diversi disagi si sono registrati a Ventimiglia a seguito del maltempo che ha colpito l'estremo ponente ligure durante la notte caratterizzata da fulmini, tuoni, vento e pioggia che hanno tenuto sveglie molte persone.

Vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale erano pronti a intervenire per risolvere le criticità e problematiche che potevano essere segnalate dai cittadini causate dalla pioggia, dal forte vento e dai fulmini.

Questa mattina, quando la forte pioggia è cessata si sono potuti verificare i danni che l'ondata di maltempo, segnalata come allerta arancione per temporali sulla nostra provincia, ha creato in città.