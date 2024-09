Sanremo: successo all’incontro in Confartigianato sulla patente a crediti

Sale gremite in Confartigianato per l’incontro dedicato all'obbligo della patente a crediti (o patente a punti). Alla riunione, svolta presso la sede dell’associazione di categoria a Sanremo, hanno infatti partecipato numerosi artigiani in rappresentanza di diverse categorie. L’incontro informativo è stato tenuto dalla Presidente provinciale di Confartigianato Imperia Donatella Vivaldi dai funzionari di Confartigianato Imprese Daniela Scaccia e Paolo Perruzza

Il nuovo provvedimento interessa imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia con sede in Unione Europea sia al di fuori. Saranno esenti dal possesso: chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; le imprese in possesso di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla terza.

Il documento verrà rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro previa domanda sul portale dedicato a partire dal 1° ottobre 2024. La domanda potrà essere presentata da parte del legale rappresentante dell’impresa e da parte del lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. Confartigianato Imperia potrà agire come delegato per la presentazione delle richieste. Si ricorda infatti che, senza il possesso della patente, non sarà possibile accedere ad ogni tipologia di cantiere.

Confartigianato, con la sua rete, è a supporto delle imprese che intendono effettuare un check-up sulla documentazione in possesso al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per presentare la domanda ed eventualmente integrare con quanto necessario. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Confartigianato della provincia di Imperia allo 0184/524517 o alla mail lauro@confartigianatoimperia.it