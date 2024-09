Ospedaletti: venerdì parte la settima edizione del ‘Cantico della Bellezza’ nel ricordo di Valerio Venturi

Per il settimo anno consecutivo la cittadina di Ospedaletti si accinge a ricordare un suo concittadino che ha lasciato un segno nell’arte e nell’umanità della sua breve esistenza: il mese di settembre sarà caratterizzato dalle iniziative in ricordo di Valerio Venturi, giornalista, scrittore e musicista scomparso prematuramente sei anni fa. Il Comune di Ospedaletti, su proposta del Centro Studi Musicali “Stan Kenton” e in collaborazione con l’Accademia della Pigna e gli Alfieri di Castel Bajardo, ha sostenuto anche questa settima edizione della rassegna “Il Cantico della Bellezza”, articolata in tre appuntamenti tra cultura e musica.

Si apre venerdì prossimo, alle 21.15, all’Auditorium Comunale con un concerto di grande interesse: si esibirà la neaonata orchestra “Sanremo Ritmo-Sinfonica”, nata dalla collaborazione tra la giovane orchestra Note Libere e i “Swing Kids” per rievocare il Premio per Arrangiatori “Pippo Barzizza”, di cui Valerio Venturi era responsabile dell’ufficio stampa. L’orchestra, che ha debuttato con successo pochi giorni fa alla rassegna sanremese “Zazzarazzaz”, propone un programma di brani di Barzizza insieme a motivi di Kramer, Modugno, Canfora e Battisti, con alcune puntate sui temi da film celebri. Un repertorio strumentale gradevolissimo, reso prezioso dagli strumenti che compongono la grande formazione di 26 elementi: violini, viole, violoncelli, flauto, clarinetto, sassofoni, trombe, trombone, pianoforte, chitarra, contrabbasso e batteria. La direzione d’orchestra è affidata a Freddy Colt, mentre la sezione d’archi è stata curata dai maestri preparatori Cristina Orvieto e Fabrizio Ragazzi. La serata sarà presentata dallo speaker Claudio Alberto Francesconi.

Il secondo appuntamento si terrà venerdì 13 settembre, alle 21, presso lo spazio teatrale “La Piccola”. Verrà presentato il recital “Edith Piaf: una grande voce in una piccola donna” scritto e interpretato da Adriana Genuizzi. Verrà ripercorsa l’incredibile drammatica vicenda della cantante francese, con l’apporto di audiovisivi che permettono di riascoltare i successi di una carriera internazionale. Alla parte tecnica è impegnato il giovane Robert Blinov, mentre l’evento è patrocinato dal Lions Club “Ufficiali d’Italia”.

Il Cantico della Bellezza avrà la sua conclusione con un incontro letterario, sempre a “La Piccola”, giovedì 26 settembre alle 16 che prevede la presentazione del nuovo romanzo di Faris La Cola, dal titolo “La Grande Leggenda”, edito da Lo Studiolo. In questo modo, tra musica e letteratura, ancora una volta Ospedaletti rende onore ad un concittadino impegnato nel mondo culturale e sociale.