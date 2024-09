Sanremo: fuga di gas in via Martiri, strada chiusa nel corso della mattinata (Foto)

I Vigili del fuoco e la Polizia locale sono intervenuti questa mattina in Via Martiri, in prossimità della rotonda di collegamento con via Pietro Agosti per una fuga di gas proveniente da uno stabile in zona.

Le forze intervenute hanno subito chiuso l'accesso all'area, per procedere alla ricerca della perdita. Hanno quindi individuato il punto in cui il tubo ha ceduto (in circostanze ancora da definire con precisione, ma probabilmente legate a un urto) tamponando la perdita, per poi procedere alla chiusura del gas notificando a Italgas la necessità di un intervento.

La ditta, giunta sul posto, ha iniziato subito le operazioni di rilievo e di sostituzione del tubo. Dopo l'individuazione della perdita e la chiusura del gas, i vigili del fuoco fanno sapere che l'area è tornata in sicurezza e la strada nuovamente percorribile.