Maltempo in arrivo anche sulla nostra provincia: previste piogge forti tra domani e giovedì

Il grande caldo degli ultimi giorni, già calato nelle ultime ore, dovrebbe scomparire tra domani e giovedì quando, anche sulla nostra provincia è previsto un marcato peggioramento delle condizioni meteo.

In attesa di una previsione più precisa, prevista per domani, è comunque già confermato che, nelle prossime ore sarà l’instabilità la protagonista in Liguria e nella nostra provincia, dove potrebbero verificarsi temporali forti con associati colpi di vento e grandine, più probabili sulle Alpi. Fino a domani, inoltre, rimarrà ancora un po’ di disagio fisiologico da caldo sulla costa, specialmente nei centri urbani e nelle aree scarsamente ventilate.

I modelli meteo matematici, come conferma Arpal, confermano segnali per un marcato peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla notte tra domani e giovedì su tutta la regione. L’elemento centrale è rappresentato da un ‘minimo di pressione al suolo’ che sembra destinato ad approfondirsi sul Mar Ligure.

Determinante, come sempre, la traiettoria precisa che assumerà: la modellistica finora è caratterizzata da elevata incertezza. Il posizionamento esatto del minimo* potrebbe far variare notevolmente le condizioni di maltempo e gli effetti sul territorio ligure. Domani mattina, con le nuove uscite modellistiche, Arpal garantirà il dettaglio dello scenario per quanto possibile.

*L’atmosfera, a seconda della sua densità, ha un peso. Più il minimo è leggero, meno densa è l’aria che lo sovrasta, più le condizioni meteo sono perturbate. Il minimo richiama aria da zone ad alta pressione: maggiore è la differenza fra queste aree, più intensi sono i fenomeni che causa.