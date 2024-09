Arma di Taggia: partito il countdown per la schiusa delle uova, Conio “Ogni momento è buono” (Foto)

Ad Arma di Taggia, l'attesa per la schiusa delle uova di tartaruga Caretta Caretta è sempre più palpabile. Il nido, situato presso lo stabilimento balneare Piccolo Lido, è sotto osservazione continua, grazie all’impegno dei volontari che presidiano l'area 24 ore su 24. L'organizzazione prevede che ogni 5-6 ore due, al massimo tre persone, si alternino nel monitoraggio per garantire che ogni dettaglio sia curato con la massima attenzione.

Il sindaco di Taggia, Mario Conio, ha espresso il sentimento di tutta la comunità per questo evento eccezionale: "Ogni momento è quello buono, le previsioni portavano la schiusa in questi giorni. L’area è monitorata continuamente dai volontari: ci saranno delle avvisaglie prima che avvenga la schiusa, ma noi attendiamo con grande curiosità e piacere questo avvenimento che sarà un’occasione di grande festa per la comunità".

La presenza costante dei volontari dell'associazione Delfini Del Ponente APS è cruciale per il successo dell'operazione: ognuno di loro è sempre pronto a intervenire in qualsiasi momento, consapevoli che la schiusa delle uova rappresenta un evento delicato e irripetibile.

L’intera comunità di Taggia è in fermento, pronta a celebrare un evento naturale di straordinaria importanza, che non solo coinvolge gli abitanti locali ma ha attirato l’attenzione di curiosi e appassionati di tutta la Riviera di Ponente: il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli, e ogni giorno potrebbe essere quello decisivo.