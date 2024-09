Sanremo: con strada Solaro scattano domani i primi lavori di asfaltatura da 2,4 milioni di euro

Parte domani mattina il primo appalto degli asfalti a Sanremo, che vedrà una spesa totale da 2,4 milioni di euro. Una decisione dell’amministrazione comunale per tornare ad avere strade più consone al nome della città di Sanremo, sia in centro che nelle periferie e nelle frazioni.

I lavori che scattano domani riguardano il primo lotto da 400mila euro mentre gli altri due milioni (grazie al tesoretto lasciato dalla precedente amministrazione e fortemente voluti dal Sindaco Alessandro Mager) saranno investiti negli asfalti entro la fine del 2024.

Come detto i lavori saranno suddivisi tra centro, frazioni collinari ed entroterra secondo le esigenze, le pericolosità, lo stato di ammaloramento delle strade e le scelte fatte dagli uffici comunali competenti. Domani si parte con la zona di Ponente con strada Solaro. Quindi, dal 9 settembre toccherà a corso Inglesi, particolarmente bisognosa di interventi. Non è da escludere che, in questo caso, possa essere deciso di eseguire i lavori di notte, per evitare problemi di traffico su un’arteria particolarmente utilizzata per evitare il centro città.

Nella stessa settimana saranno eseguiti interventi anche all’asfalto del sottopasso Croce Rossa e, successivamente, toccherà a strada senatore Ernesto Marsaglia, dopo la frana caduta qualche mese fa. Poi, nel corso dell’autunno saranno protagoniste: Via Duca degli Abruzzi, via Padre Semeria, strada Villa ed altre già indicate.

Per quanto riguarda i lavori da due milioni che saranno eseguiti entro fine anno, l’Assessore Massimo Donzella ha confermato la volontà di dividerli in tre lotti per consentire una velocizzazione degli interventi.

La gara sarà unica, ma i lavori saranno aggiudicati a tre distinte imprese in modo che vengano svolti contemporaneamente anche se senza interferenze tra loro. In un terzo del tempo verrà fatto tutto il lavoro.