Arte, teatro e musica all'aria aperta: 'Agorà' anima il centro storico di Bordighera (Foto e video)

'Agorà – Arte in Piazza' anima Bordighera Alta. Il connubio tra teatro, musica e arte all'aria aperta funziona. La festa d’arte e di creatività con performance di artisti, inaugurata lo scorso 16 agosto con un'appassionante performance del soprano Claudia Sasso insieme al Coro Voci e Note, attira sia cittadini che turisti.

Camminando lungo i 'caruggi' e le piazzette della città alta si possono ammirare opere d'arte realizzate da più di 50 maestri locali e internazionali, esperti di pittura, scultura, fotografia, installazioni e performance, ascoltare concerti live, guardare spettacoli teatrali e prendere parte a incontri. Ieri sera, per esempio, è andato in scena, dopo 'Pittore per un giorno' e lo spettacolo teatrale, il concerto di chitarra e contrabbasso di Balbo & Raimondo.

L’edizione 2024, curata dall’Archivio Balbo e che ha come filo conduttore “trasformare e conservare”, ha fatto diventare il centro storico un grande museo all'aperto, dove in ogni angolo si può trovare un'inaspettata forma d'arte. "Lo scopo di Agorà 2024 è far diventare l'arte una cosa quotidiana nel tessuto sociale" - afferma Marco Balbo - "Sembra che ci siamo riusciti perché già dal mattino ci sono persone che vengono ad ammirare le opere d'arte collocate in vari punti del paese. Alla sera, invece, facciamo tanti spettacoli teatrali e musicali".

La manifestazione rientra nel calendario degli eventi estivi proposti dal Comune. "'Agorà – Arte in Piazza' dà la possibilità di fare un’esperienza immersiva tra arte, teatro e musica in un borgo dal fascino unico" - commenta il consigliere comunale Barbara Bonavia - "L'evento, che vuole dare un nuovo volto al centro storico mantenendone la radice più profonda e autentica, sta attirando tanti cittadini e turisti, ciò significa che questa combinazione funziona".

Concerti e spettacoli teatrali itineranti allieteranno i passanti anche nei giorni a seguire. Il primo appuntamento sarà il 30 agosto dalle 19.30 con il teatro. In seguito, alle 20.30, si esibirà Sound of Breath. Il 31 agosto ci saranno alle 19.30 teatro itinerante mentre alle 20.30 la performance di Vega Venusie.

Il 1° settembre alle 19.30 tornerà il teatro itinerante mentre alle 20.30 andrà in scena il concerto di violino e chitarra di Unda Duo. Il 4 settembre alle 18.30 verrà riproposto 'Pittore per un giorno', alle 19.30 vi sarà il teatro itinerante mentre alle 20.30 la serata sarà allietata dal concerto di Yin & Hang. Il 7 settembre alle 19.30 ci saranno il teatro itinerante e alle 20.30 il concerto del quartetto Terra del Sol. L'8 settembre dopo il teatro itinerante delle 19.30 verrà proposto il concerto del coro Troubar Clair.

L'11 settembre alle 18.30 tornerà 'Pittore per un giorno', alle 19.30 si terrà il teatro itinerante mentre alle 20.30 è previsto il concerto del duo Do Brasil. Il 13 settembre alle 19.30 vi saranno il teatro itinerante e la presentazione dell’opera di Caposciutti realizzata nel corso della manifestazione mentre alle 20.30 è in programma il concerto del Coro Voci e Note. Il 14 settembre alle 19.30 andrà in scena il teatro itinerante mentre alle 20.30 i presenti potranno ascoltare il concerto di violino e chitarra di Unda Duo. Infine, il 15 settembre alle 18.30 ci sarà il finissage con teatro itinerante alle 19.30 e il concerto della Banda di Borghetto San Nicolò Città di Bordighera alle 20.30. Dal 7 al 15 settembre, inoltre, è prevista la realizzazione in loco di una scultura lignea di Lucio Russo.