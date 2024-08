Sanremo: sede provvisoria per l'Anpi a Palazzo Nota, Ottolenghi risponde ad un nostro lettore

Gustavo Ottolenghi, presidente onorario dell’Anpi di Imperia, ci ha scritto per rispondere alla mail di un nostro lettore, in relazione all’assegnazione di una sede provvisoria all’Anpi a palazzo Nota (QUI):

“Premesso che le benemerenze del Moto Club Sanremo sono fuori discussione, mi preme comunicare che anche l’A.N.P.I. svolge (tra l’altro e da decenni) a Sanremo una meritoria, costante attività di informazione e formazione per giovani con conferenze, incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, dibattiti pubblici, mostre fotografiche e di cimeli, proiezioni di filmati. E’ altresì dotata di un cospicuo numero di volumi e copie di articoli che riportano date ed episodi della Resistenza nel nostro territorio, ove ha operato, fra gli altri, il medico medaglia d’oro alla Resistenza Felice Cascione. Ritengo quindi che l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quanti hanno combattuto e sono caduti per consentire a tutti gli italiani (motociclisti compresi) di vivere ed operare in un mondo libero, possa ampiamente giustificare la richiesta di assegnazione di una sede dignitosa, accessibile a tutti (disabili compresi) nel centro della città di Sanremo, provincia di Imperia, medaglia d’oro alla Resistenza”.