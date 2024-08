Sanremo: sede Anpi all'interno di Palazzo Nota, un lettore "Perché non assegnarla ad una società sportiva?"

ho appreso, dal vostro giornale online, una notizia che ha suscitato in me più di una perplessità. Vale a dire la concessione di una sede all'Anpi, Associazione nazionale partigiani, all'interno del centralissimo Palazzo Nota. Ciò mentre ci sono società sportive emarginate dal centro città come ad esempio il Moto Club Sanremo cui è stata assegnata una sede nelle case popolari di San Martino. Ciò nonostante sia in attività dal 1929, quasi un secolo, periodo in cui ha conseguito risultati che hanno dato lustro alla città sia dal punto di vista sportivo (con diversi campioni del mondo) che organizzativo (ultimo il Campionato mondiale di enduro) e pure economico (migliaia di presenze lo scorso anno).