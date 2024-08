Poliziotti sottopagati: Silp “Riconoscere la dignità dei lavoratori in divisa con un rinnovo del contratto onorevole”

“Con un contratto di lavoro scaduto da quasi mille giorni, anche la categoria degli uomini e delle donne in divisa assiste ad un lento ed inesorabile impoverimento del potere d’acquisto dei propri stipendi rispetto a costi della vita in aumento costante ed a una situazione di generale depauperamento del potere di acquisto dei salari di tutto il mondo del lavoro”.

Interviene in questo modo il segretario provinciale del Silp-Cgil, Antonio Peroni. Siamo sotto organico da anni – prosegue - costretti ad operare in condizioni di grande difficoltà. Occorre passare dagli slogan ai fatti con la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro che riconosca il nostro valore e ci dia la possibilità di svolgere il nostro compito con dignità e sicurezza. La sicurezza del Paese non può essere affidata a lavoratori sottopagati e demotivati”.

“Continuiamo a lottare – termina Peroni - per l’affermazione che la dignità ed il valore del lavoro siano finalmente riconosciuti a tutti i lavoratori, anche ai Poliziotti che assicurano di giorno e di notte la sicurezza del Paese”.