Sanremo, presentata la nuova edizione dell'Urban Downhill: in sella il 2 novembre "Obiettivo promuovere il territorio" (Foto e video)

È stata presentata nel primo pomeriggio la nuova edizione dell'Urban Downhill, che si terrà il prossimo 2 novembre. L'evento, molto atteso nel mondo del ciclismo nazionale, apre ufficialmente la stagione sportiva a Sanremo. Saranno 150 gli atleti che si sfideranno su un percorso di 1,7 km allestito nella Pigna.

Alla presentazione non poteva mancare l'assessore al Turismo, Alessandro Sindoni: "Il turismo sportivo è un volano importante per la nostra città. Non si può praticare sport in tutte le località italiane allo stesso modo, mentre Sanremo ha una propensione unica per via del clima e del territorio. Ha delle peculiarità essenziali. Siamo pronti a goderci la Downhill".

"Diverse le novità quest'anno," spiega Fabio Carota, presidente della Sanremo Bike School. "Il percorso sarà più lungo di 500 metri (tot. 1,7 km) e ci sarà più dislivello. La decisione è stata presa in considerazione della partecipazione di diversi atleti di grande qualità. Mi auguro una manifestazione divertente e spettacolare. Quest'anno alziamo l'asticella, ma credo sia naturale. Aggiungo: la Pigna non è un circuito, così come non lo sono le strade di Montecarlo, eppure in Francia ci fanno gare di F1. La Pigna diventa un circuito in quei giorni e nessuno sarà segregato in casa. Portiamo dalle 5.000 alle 6.000 persone nel cuore della Pigna, questo è un grande risultato e un gesto d'amore".

Durante la presentazione è stato proiettato un video girato nella Pigna e nei punti più iconici della città di Sanremo, realizzato dal gruppo Rebel Digital di Andrea Ventura.