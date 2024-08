A Sanremo torna ‘Stile Artigiano è di Moda’: l’evento di Confartigianato dedicato alla sartoria artigianale italiana

Per il terzo settembre consecutivo, anche quest’anno la moda sartoriale artigianale italiana torna protagonista a Sanremo. L'edizione 2024 di “Stile Artigiano è di Moda”, organizzata da Confartigianato Imperia in collaborazione con il Casinò di Sanremo, Confartigianato Imprese e Confartigianato Piemonte, si svolgerà presso la prestigiosa location di Corso degli Inglesi e prevede diversi momenti:

· Esposizione della collezione degli abiti di Grace di Monaco;

· Esposizione dell’artigianato ligure e nazionale;

· Tavola rotonda sull’ecosostenibilità e premiazione del concorso;

· Defilé di moda, l’evento clou della manifestazione.

L’evento è una evoluzione di quanto organizzato in passato dal Casinò di Sanremo, quando il Festival della Moda Maschile era protagonista indiscusso della moda nonché punto di riferimento di sarti e stili di vita. Oggi, la manifestazione si avvale sempre della preziosa partnership del Casinò di Sanremo, che permette ai capi sartoriali e alle realizzazioni artigianali di avere un’importante vetrina; tuttavia “Stile Artigiano è di Moda” rappresenta un evento unico e a sé, che privilegia la sartoria artigianale italiana delle imprese di Confartigianato nonché le produzioni dei comparti del settore artistico, benessere ed agroalimentare ligure e le realizzazioni artigianali Made in Italy.

Nel dettaglio, il format della manifestazione prevede i seguenti momenti:

ESPOSIZIONE COLLEZIONE CAPI GRACE DI MONACO. Sabato 31 agosto, nella Sala Privata alle ore 18 verrà inaugurata la mostra dei capi della Principessa Sua Altezza Serenissima Grace di Monaco provenienti dalla collezione Grimaldi del Principato monegasco. Si tratta di un omaggio ad uno dei più amati ed indimenticati simboli di glamour, che spesso visitava la Riviera dei Fiori e Sanremo e che torna nei tessuti impalpabili che ha indossato, simili a farfalle coloratissime firmati da grandi stilisti, da YVES SAINT LAURENT a BALENCIAGA, a CHANEL, a DIOR a LANVIN.

ESPOSIZIONE COLLEZIONE ARTIGIANATO LIGURE E NAZIONALE. Sabato 31 agosto, alle ore 18.30, nella Sala Dorata verrà inaugurata la mostra delle eccellenze artigiane del nostro territorio. Il pubblico, negli orari di accesso, potrà ammirare le creazioni e conoscere la loro storia.

· Marinella, torna al Casinò di Sanremo con le sue splendide cravatte, che sfilarono anche al Festival della Moda maschile negli anni sessanta e con le creazioni dedicate all’eleganza della Principessa Grace.

· Basile Sartoriale. L’Antica Sartoria Napoletana rappresentata da Basile è fatta da materiali di eccezionale qualità, design contemporanei e classici e manifattura artigianale. Un abbigliamento che veste l’uomo e la donna con stile e carattere.

· Il Pozzo dei Desideri L’attività della famiglia Michelutti, a Ventimiglia, produce oro e argento da 35 anni. Papà Gualtiero e suo figlio Lorenzo portano avanti la tradizione di creare gioielli unici. Tra le peculiarità le incisioni e le prototipazioni in 3D.

· Roberta Baiardi Couture. Ispirata da una bottega artigiana olandese più di trent’anni fa, la sarta Roberta dipinge a mano i suoi abiti in seta. I suoi pezzi unici potranno essere ammirati nell’esposizione e durante il caratteristico defilé sulle scalinate.

· David Wurm-Ferrarese. L’artista di Badalucco è noto per realizzare chitarre e liuti in legno tenendo in considerazione le esigenze dell’artista, i suoi gusti musicali ed estetici. David porterà in esposizione alcune chitarre e delle caratteristiche lampade.

· Vaquer Profumatori. L’azienda di Camporosso ha un laboratorio nel quale produce oltre 200 essenze che sono diffuse ed apprezzate nel nostro territorio e in tutta Italia. Vaquer è rinomato anche per la linea per il corpo.

· Filigranart. Campo Ligure, in provincia di Genova, è il centro nazionale della filigrana. Davide Oddone ha portato avanti la tradizione della famiglia, diventando artigiano nella lavorazione della filigrana tradizionale campese e nelle nuove collezioni ispirate alle tendenze moderne del gioiello insieme ad oggetti su disegno del cliente.

· Be Your Bag. La tradizione della produzione artigianale delle borse portata avanti dalla famiglia Pieri. Papà Giacomo rimase affascinato dalla lavorazione della pelle, che unisce al tessuto tecnico della vela per creare borse personalizzate pratiche, belle ed indistruttibili.

· Neris Style. Beniamina Zecchin è una maestra sarta dell’Accademia Nazionale Sartori ed è Presidente Nazionale dei Sarti e Stilisti per Confartigianato. Le sue creazioni, presenti in eventi internazionali, fanno convivere l’innovazione con l’arte sartoriale.

· Atelier Jasha. L’alta sartoria sorrentina sbarca a Sanremo. Nell’esposizione, gli stilisti proporranno i loro abiti “su misura”, realizzati a mano per uno stile ed un’eleganza inconfondibili di capi unici che uniscono arte ed artigianalità.

· Hussain Harba. La costante ricerca del bello estende le competenze dell’architetto Harba al design e al mondo della moda, con creazioni uniche come borse e gioielli fatti a mano che hanno guadagnato notorietà nel mondo della moda.

· Unica Sartoria Mortara. È una sartoria tradizionale italiana che punta al futuro e all’innovazione, dove le stoffe e i tessuti di pregio contribuiscono a definire le loro tecniche e loro preparazioni.

Sarà possibile visitare le esposizioni della collezione della Principessa Sua Altezza Serenissima Grace di Monaco e dei maestri artigiani fino a venerdì 13 settembre, giornata clou della manifestazione che prevede diversi momenti, tutti aperti al pubblico.

TAVOLA ROTONDA SULL’ECOSOSTENIBILITÀ. Si svolgerà al Teatro del Casinò dalle ore 16.30. Il convegno aperto al pubblico sarà anche l’occasione per le premiazioni al concorso improntato sull’utilizzo di tessuti ecosostenibili e la contestuale realizzazione di abiti creativi ed innovativi. A conferire i quattro riconoscimenti sarà una giuria di qualità composta, tra gli altri, dal Professor Stefano Zecchi e dai maestri sartori Franco Puppato e Angelo Litrico.

DEFILÉ DI MODA. È l’evento principale della manifestazione e si svolgerà dalle ore 21. Sedici imprese di sartoria sfoggeranno le loro creazioni Made in Italy: Agiomar (Como), AMC Haute Couture (Biella), Basile Sartoriale (Sanremo), Bruno Carlo (Ventimiglia), Creavi (Grosseto), Forbici e Seta (Verona), Fusi Tatiana (Biella), Hussain Harba (Torino), Atelier Jasha (Napoli), Neris Style (Padova), Nervo Giorgia (Cuneo), Roberta Baiardi Couture (Genova) Sartoria Perrera (Novara), Silvia Visca (Cuneo), Sonia Creazioni (Verona) e Tedesco Tommaso (Verona).

L’evento, coordinato dal direttore artistico Cristiano Gatto, sarà presentato dalla conduttrice, ex Miss Italia, Eleonora Pedron. Ad affiancarla ci sarà il conduttore Cristiano Gatti, vice Presidente Confartigianato Piemonte e Presidente Confartigianato Biella.

Durante quello che sarà un vero e proprio Festival della Moda Sartoriale, le modelle e i modelli preparate da alcuni rappresentanti del comparto benessere Confartigianato sfileranno lungo le scalinate indossando i capi dei maestri sartori. Alle uscite verranno alternati momenti di intrattenimento: l’impresa di sartoria Spotlight di Torino sfoggerà le proprie creazioni durante tre balletti hip hop, classico e corale mentre le cantanti MONIA e Rita Longordo allieteranno i presenti con i loro adattamenti musicali.

Il fotografo Adolfo Ranise, Presidente Comunicazione Confartigianato Imperia, immortalerà i principali momenti della serata mentre Luca Viale aka Joker DJ accompagnerà le uscite degli abiti delle imprese.

Stile Artigiano è di Moda è organizzato da Confartigianato Imperia in collaborazione al Casinò di Sanremo, Confartigianato Imprese e Confartigianato Piemonte, in compartecipazione con la Camera di Commercio e Regione Liguria, il supporto di ANCoS e con il patrocinio del Comune di Sanremo.