Il presidente della Repubblica Mattarella il 12 settembre in visita a Sanremo: ecco i dettagli dell'evento

Il Presidente della Repubblica, On. Sergio Mattarella, parteciperà all’apertura dei lavori della Tavola Rotonda sui problemi attuali del diritto internazionale umanitario.

L’evento, organizzato annualmente dall’Istituto di Sanremo, in stretta collaborazione con il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) di Ginevra, si svolgerà presso la sede dell’ente a Villa Ormond giovedì 12 e venerdì 13 settembre.

La Tavola Rotonda, giunta quest’anno alla 47ª edizione, rappresenta un importante momento di incontro, dialogo e riflessione sui temi legati ai conflitti armati e al diritto internazionale umanitario, a cui prendono parte esperti dai circoli accademici, legali, diplomatici e militari di tutto il mondo. Il titolo di questa edizione, “Dalla Battaglia di Solferino del 1859 alle Convenzioni di Ginevra del 1949: Sfide e Prospettive Future per il Diritto Internazionale Umanitario”, sottolinea l'importanza dell'evoluzione delle norme internazionali atte a regolare e limitare gli effetti dei conflitti armati sui più vulnerabili, celebrando il 75° anniversario delle Convenzioni di Ginevra e il 165° anniversario della Battaglia di Solferino che segnò la nascita del movimento di Croce Rossa.

Il Presidente dell’Istituto, Generale Giorgio Battisti, ha dichiarato che “La visita del Presidente Mattarella è per noi motivo di grande orgoglio perché riconosce il valore del nostro Istituto e premia il lavoro svolto da oltre mezzo secolo nel campo della formazione del personale civile e militare impegnato in situazioni di conflitto. Segna, inoltre, il riconoscimento della sua importanza a livello nazionale e dell’impegno italiano nella promozione del rispetto delle norme internazionali, spronandoci a fare ancora meglio.”

Grande soddisfazione anche da parte del Sindaco di Sanremo, Avv. Alessandro Mager, che sottolinea come: “Sarà un vero onore per Sanremo ricevere la visita del Presidente della Repubblica. Un momento significativo per la città, che vanta una lunga tradizione di pace e difesa dei diritti e che trova la massima espressione nel lavoro dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario. La presenza alla prossima Tavola Rotonda del Presidente Mattarella suggella tale importanza. Siamo dunque onorati di ricevere il Presidente della Repubblica: Sanremo si sta preparando al meglio per accoglierlo”.

L’avvio dei lavori è previsto giovedì 12 settembre alle 11:00 con il messaggio di benvenuto del Sindaco di Sanremo, e di apertura del Presidente dell’Istituto, Generale Giorgio Battisti a cui seguirà il saluto istituzionale del Presidente Mattarella. La Tavola Rotonda proseguirà con l’intervento del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e con le successive sessioni tematiche animate da esperti internazionali che rifletteranno sul passato, presente e futuro del diritto internazionale umanitario.

Si prevede la partecipazione di circa 150 rappresentanti di governi, organizzazioni internazionali e non governative, istituzioni accademiche, militari, e rappresentanti della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa da tutto il mondo.

Venerdì 13 settembre avrà luogo l’intervento di chiusura della Tavola Rotonda, affidato all’Ambasciatore Jean-Pierre Lacroix, Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite responsabile per le operazioni di mantenimento della pace, seguito dalle conclusioni e dai saluti del Generale Battisti e della rappresentante del CICR di Ginevra.

La partecipazione, sia in presenza siavirtuale, prevede l’iscrizione tramite il sito dell’Istituto al seguente link.