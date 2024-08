Sanremo, i ringraziamenti della nostra lettrice Maria Clelia ai Vigili del fuoco

La nostra lettrice milanese, Maria Clelia Tonietti, scrive alla redazione per ringraziare pubblicamente i vigili del fuoco di Sanremo "ai quali mi sono rivolta due volte, evidenzia, per l'immediatezza dei loro interventi, la cortesia e competenza dimostrate".

Nello specifico i pompieri sono intervenuti il 15 agosto per verificare la struttura dell'appartamento all'ultimo piano di uno stabile in corso Inglesi in quanto vi era una perdita d'acqua dal tetto e poi, hanno soccorso i figli della donna che sono rimasti chiusi fuori casa. L'intervento si è svolto in 20 minuti.