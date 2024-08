Vallecrosia: due serate di Cinema all'Aperto presso i Giardini della Casa Valdese

Due serate di cinema all'aperto sono in programma presso i suggestivi Giardini della Casa Valdese nei giorni 31 agosto e 1 settembre 2024, a partire dalle ore 21.30. L'evento, organizzato in collaborazione con il Nuovofilmstudio e con il patrocinio del Comune di Vallecrosia, offre agli amanti del cinema un'opportunità unica di godersi due capolavori della cinematografia contemporanea sotto le stelle. La programmazione prevede:

- 31 agosto 2024: 'Tre manifesti a Ebbing, Missouri' di Martin McDonagh. Un dramma intenso e provocatorio che esplora le complesse dinamiche di una piccola comunità americana alle prese con la ricerca di giustizia.

- 1 settembre 2024: 'Non è un paese per vecchi' di Ethan Coen e Joel Coen. Un thriller avvincente che ci trascina in una spirale di violenza e riflessione esistenziale, tratto dal romanzo omonimo di Cormac McCarthy.

L'ingresso per ciascuna serata è di 5 euro a persona.



"Un'occasione imperdibile per vivere il grande cinema in un contesto unico e suggestivo. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a trascorrere due serate all'insegna della cultura e dell'intrattenimento", dicono gli organizzatori.