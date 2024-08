Sanremo: turismo, dal 1° al 25 agosto camere piene al 100% per un mese che terminerà positivamente

In attesa dei dati ufficiali di giugno, ancora da pubblicare da parte della Regione Liguria, il mese di agosto per Sanremo e le città limitrofe può essere quasi archiviato come quasi perfetto per le attività ricettive.

Secondo i dati ufficiosi degli alberghi, delle case vacanza e dei B&B si può azzardare una percentuale di occupazione delle camere per tutto il mese clou dell’estate, pari al 98%. Pochi i posti letto lasciati vuoti dai tanti vacanzieri che hanno riempito la città dei fiori e quelle vicine, per buona pace anche dei commercianti.

Buone infatti le vendite nei negozi storici del salotto buono matuziano ma anche ristoranti e bar sempre strapieni per un agosto da ricordare, visto che l’inizio dell’estate (in particolare a giugno) non era stato dei migliori. E il tutto senza dimenticare le seconde case, anche queste riempite dai proprietari, che hanno approfittato di un mese splendido sul piano meteo (ad eccezione della mattina di Ferragosto).

I numeri degli albergatori hanno di fatto confermato quanto era possibile vedere spostandosi per la città dei fiori. Quasi impossibile trovare un parcheggio negli orari più ‘caldi’, traffico a tratti impazzito e, in alcuni casi, problemi anche ad entrare a Sanremo, sia dalla zona Est che da quella Ovest.

Tornando ai numeri le camere delle strutture sono state praticamente ‘sold out’ tra il 1° e il 25 agosto con qualche letto ancora libero solo nella settimana appena iniziata, l’ultima del mese. E anche settembre si preannuncia positivo per le prenotazioni già confermate.

Se il meteo reggerà e non farà scherzi, anche l’ultimo mese d’estate sembra assolutamente buono per il turismo matuziano. Anche se il ‘pienone’ lo si avrà solo nei weekend le prenotazioni sono già più che positive e saranno ulteriormente innalzate dalle manifestazioni previste.

Un’estate che, quindi, si chiuderà quasi certamente con un bilancio positivo o, comunque in linea con il 2023. E, tenuto conto dei miglioramenti post covid in tutta la riviera di Ponente, anche la stagione che si chiuderà tra un mese circa, potrà essere annoverata positivamente per gli operatori.