Riva Ligure - Sale in Zucca: la decima edizione si chiude con un incontro imperdibile con Tinto e il Moscatello di Taggia

La rassegna letteraria "Sale in Zucca", promossa dal Comune di Riva Ligure e condotta da Renata Cantamessa e Claudio Porchia, si avvia verso la conclusione del suo decimo anno con un appuntamento imperdibile giovedì 29 agosto alle 21.15 in piazza Matteotti.

Durante l'evento, una vera festa per celebrare il rinomato "Moscatello di Taggia", il famoso conduttore radiofonico e televisivo Tinto (Nicola Prudente) presenterà il suo esordio nella narrativa con il libro "Il collo della bottiglia: Storie di Vite".

La rassegna, dedicata alla promozione dei prodotti del territorio, ha offerto ai partecipanti l'opportunità di degustare ogni sera i migliori vini locali, frutto della passione e del lavoro dei viticoltori liguri. Come sottolinea Francesco Benza, vice sindaco e assessore alla cultura e turismo, "Il Moscatello di Taggia è l’espressione del nostro territorio agricolo, caratterizzato da peculiarità uniche e versatilità sia nella vinificazione che negli abbinamenti". L'ultimo appuntamento della rassegna rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti del vino che desiderano scoprire questo vitigno autoctono, la sua DOC e i produttori locali.

Una vera e propria festa con la presenza di Tinto, che con la sua esperienza e competenza, aiuterà il pubblico a scoprirne le diverse sfumature.

Una serata che si preannuncia speciale, immersa nei profumi e nei sapori del territorio, con la partecipazione dei produttori e del consorzio e che permetterà al pubblico di gustare deliziosi abbinamenti gastronomici, appositamente studiati per esaltare le qualità dei vini e sorprendere il palato con sapori ricercati e raffinati.

La serata, condotta da Renata Cantamessa e Claudio Porchia, vedrà la partecipazione di Eros Mammoliti, presidente dell'Associazione produttori Moscatello di Taggia, del professor Alessandro Carassale, storico e Presidente di Cesvin, di Augusto Manfredi, sommelier/degustatore AIS, e di Roberto Fiumara, titolare della pasticceria B&B Dolciaria di Riva.