LEP (livelli essenziali delle prestazioni), Viale (Lega): “Previsti in costituzione e iter autonomia”

"I Livelli Essenziali di Prestazioni, gli standard minimi di servizi pubblici che devono essere garantiti a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla regione di residenza, sono già previsti dalla nostra Costituzione e rientrano nel percorso di attuazione dell'Autonomia legiferata dal Parlamento. Le parole del ministro Tajani non fanno altro che seguire l'iter già tracciato che riguarda quelle materie (non tutte), che devono attendere la determinazione dei livelli essenziali di prestazione. La Liguria è stata una delle prime regioni a confermare con il voto del Consiglio regionale il percorso verso l’autonomia differenziata. I tentativi di chi spera in divisioni interne alla maggioranza di governo si sciolgono come neve al sole”.

Lo dice in una nota la consigliera Sonia Viale, vice capogruppo della Lega in Regione Liguria.