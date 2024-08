Taggia: ultime iscrizioni per la T.N.T. (Taggia Naturun Trail) in programma domani

Mancano ormai poche ore alla terza edizione della T.N.T. TAGGIA NATURUN TRAIL, in calendario domenica 25 agosto 2024. Oggi e domani sarà ancora possibile iscriversi alla gara. Oggi pomeriggio, fino alle ore 19, è infatti operativo un apposito stand nei pressi della Palestra “La Pineta” nel Viale delle Palme 40. L’ultima occasione, per assicurarsi un pettorale della gara, sarà domani direttamente in Piazza Eroi Taggesi dalle ore 17 alle 18:30. Negli stessi luoghi ed orari si procederà con la consegna dei pettorali e dei pacchi gara.

La T.N.T. TAGGIA NATURUN TRAIL è una marcia ludico motoria amatoriale a passo libero di 7 km per un dislivello complessivo di 170 metri. I partecipanti avranno la possibilità, nello stile classico dell’urban trail, di correre negli angoli suggestivi di Taggia, uno dei Borghi più belli d’Italia.

Si partirà alle ore 19 da Piazza Eroi Taggesi, dopo aver attraversato il ponte sul Torrente Argentina, gli atleti affronteranno una prima porzione di percorso lunga circa un paio di chilometri, disegnata all’interno delle campagne che fanno da perimetro al centro abitato. Un primo tratto quindi suggestivo, comprensivo anche di sterrati e antiche mulattiere, vicino luoghi storici come Villa Curlo e la Chiesa di San Martino. Successivamente il tracciato confluirà nuovamente sull’argine sinistro del Torrente e porterà i podisti sul Ponte Romano per il ritorno verso il paese. Tra salite ripide, scalinate in pietra e discese tecniche dal fondo irregolare con i famosi ciottoli, i concorrenti si troveranno catapultati in una vera e propria galleria d’arte ed architettura. Innumerevoli i passaggi in luoghi spettacolari: Piazza Cavour, U Pantan, Piazza Beato Cristoforo, Via Bastioni, Via San Dalmazzo, Piazza della Santissima Trinità, Piazza Grande, Piazza Cardinal Gastaldi. Di grande impatto sarà poi l’ascesa al Castello, antica fortificazione di origine medievale posta sulla sommità dell’abitato. Dopo l’ultimo allungo finale nella centralissima Via Mazzini, si giungerà al traguardo di Piazza Eroi Taggesi. Il tempo massimo è stato fissato in due ore. A fornire le indicazioni saranno i volontari che, in linea con la tradizione storica di Taggia, indosseranno abiti del 1600.

Dato il carattere non competitivo dell’evento, non sarà stilata una classifica ufficiale, ma l’organizzazione consegnerà riconoscimenti e premi speciali ad estrazione offerti da sponsor/partners.

Il T.N.T. TAGGIA NATURUN TRAIL è sostenuto e patrocinato dalla Comune di Taggia con gli Assessorati allo Sport e al Turismo.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria dell’ASD all’indirizzo mail naturunteamk40@gmail.com o telefonando al numero 349/0992209 (Samuele) oppure consultare il Regolamento disponibile sul sito internet www.naturunteamk40.com.

Tutti gli aggiornamenti saranno inoltre disponibili sui canali social, Facebook e Instagram, della ASD Naturun Team Valle Argentina.