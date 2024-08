Camporosso ricorda Fabrizio De André con il concerto "Una storia sospesa" (Foto)

Ultimo appuntamento della rassegna "Ricordando Fabrizio De André - Le Storie" a Camporosso. Domani, domenica 25 agosto, alle 21 sul lungomare Fabrizio De André andrà in scena "Una storia sospesa".

Saliranno sul palco Franziskani e l'A.S.D. Revolution Dance Studio. "Siamo felici di confermare che il concerto 'Una storia sospesa' del gruppo musicale Franziskani si terrà questa domenica presso il Lungomare Fabrizio De André di Camporosso, alle 21" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Per questa speciale occasione avremo anche il piacere di coinvolgere l'A.S.D. Revolution Dance Studio, che arricchirà la serata con le sue esibizioni".

"Vi aspettiamo per celebrare insieme la musica e le storie di Fabrizio De André in una serata unica e coinvolgente" - sottolinea il primo cittadino - "L'ingresso è libero, non mancate".