Sanremo, esempio di civiltà: turista torinese ripulisce gli scogli della spiaggia Oasis

In un’epoca in cui la sensibilità ambientale è più che mai al centro delle preoccupazioni globali, un piccolo gesto può fare la differenza. Ieri pomeriggio, sugli scogli vicino alla spiaggia Oasis, un turista proveniente da Torino ha dato prova di un grande senso civico raccogliendo i rifiuti abbandonati lungo la costa.

Il turista, che ha deciso di trascorrere parte della sua giornata in vacanza impegnandosi nella pulizia della zona, ha offerto un esempio tangibile di rispetto per l’ambiente e per il territorio che lo ha ospitato: armato di guanti e sacchetti, ha raccolto con pazienza e determinazione i rifiuti che deturpavano gli scogli, restituendo alla natura il decoro che merita.

Questo gesto non è passato inosservato, anzi, ha colpito e ispirato i presenti, molti dei quali hanno espresso ammirazione per l’impegno dimostrato. “Bravo! Che sia di monito per tutti noi”, è stato il commento di una nostra lettrice, che ha voluto condividere questa storia.