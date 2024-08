In replica le telecamere Rai a Sanremo: "Camper" celebra i sapori della Città dei Fiori e della Liguria (Foto)

Le telecamere Rai sono tornate a Sanremo un paio di mesi fa e, stamattina la registrazione è stata riproposta. Si è trattato di un focus speciale su ciò che rende unica la cultura enogastronomica della Città dei Fiori e della Liguria. La trasmissione "Camper", il programma condotto da Marcello Masi che porta in vacanza i telespettatori per tutta l'estate, ha scelto di fermarsi nella suggestiva piazza San Siro per una puntata dedicata ai sapori autentici del territorio.

È proprio in uno dei cuori pulsanti della città che i conduttori di "Camper" hanno allestito una vera e propria cucina all’aperto, trasformando la piazza in un laboratorio del gusto.

La puntata si è incentrata su due temi principali: i prodotti vinicoli di Sanremo e dei comuni limitrofi, con una citazione a Italo Calvino e a suo padre (viticoltore sanremasco), e le ricette tradizionali della cucina locale. Un’attenzione particolare è stata riservata agli abbinamenti con i piatti tipici, dimostrando come il vino ligure si sposi perfettamente con la cucina del territorio.

Tra le ricette presentate, un posto d’onore è stato riservato agli agnolotti ripieni di erbe dell’entroterra ligure, ma anche ad altri piatti iconici, come la sardenaira e la torta verde. La sardenaira, focaccia con pomodoro, acciughe, capperi e olive, è stata protagonista di una dimostrazione culinaria, così come la torta verde, capace di "portare" in tavola un sapore antico, con le sue verdure di stagione e il caratteristico impasto sottile. Ai due piatti è stato affiancato il Moscatello di Taggia.

Il ritorno delle telecamere Rai a Sanremo, dunque, non è stato solo un momento di spettacolo, ma anche un'occasione per celebrare il patrimonio enogastronomico della Liguria, con un'attenzione particolare alla sua autenticità e al legame profondo con il territorio.