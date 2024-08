Agricoltura: salgono a 30 gli ettari concessi per gli impianti viticoli liguri

l presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana comunica che la Regione ha ottenuto un importante risultato a favore dello sviluppo del settore vitivinicolo. Per la prima volta, la commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha accolto, su richiesta dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Liguria, la proposta di aumento degli ettari concessi per gli impianti di nuovi vigneti, che nel 2024 passano quindi da 16 a 30 ettari da ripartire tra le 223 aziende liguri richiedenti.



"Questo incremento rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle aziende del territorio - dichiara il presidente facente funzioni della Regione Liguria, con delega all'Agricoltura, Alessandro Piana - che da tempo richiedevano un maggiore accesso alle autorizzazioni per espandere i propri impianti. Grazie a questa misura fortemente sostenuta dal nostro settore, tutte le aziende richiedenti potranno contare su almeno mille metri quadrati di superficie, garantendo così una distribuzione più equa e sostenendo la crescita e lo sviluppo del settore vitivinicolo ligure, con particolare attenzione anche all'enoturismo in grande espansione".



"L'incremento degli ettari disponibili per i nuovi impianti viticoli - conclude Piana - è un risultato che accogliamo con grande soddisfazione, in quanto testimonia l'attenzione della Regione Liguria verso un settore strategico per il nostro territorio, che può diventare sempre più competitivo a livello nazionale".