Sanremo: perdita fognaria ì in via porte Candelieri, residente chie tempestivi interventi

"Spettabile redazione, il sottoscritto Fabio Ormea (Progetto Comune Sanremo-AVS), segnala una situazione sia di degrado che di disagio per chi abita in via porte Candelieri, il primo tratto quello al di sotto via Martiri delle Foibe. Giorni fa su interessamento dei residenti avevo già fatto presente, sia tramite l'Urp, sia all'amministrazione, sversamenti fognari per qualche otturazione su via Dante Alighieri. Erano venuti gli addetti allo spurgo e per puro caso in quel momento la perdita si era fermata, ma pochi giorni dopo ha ripreso in modo importante. Questa situazione però va risolta, la scalinata è assai frequentata perché oltre chi vi abita, vi passano i proprietari di autoveicoli e proprietari di cani. I primi si riempiono di germi i propri mezzi ed i secondi, i proprietari dei loro amici animali si portano i germi in casa. Se ci dovesse andare l'ASL vieterebbe la scalinata. Inoltre la zona è anche oggetto di abbandoni rifiuti e quant'altro. Andrebbe attenzionata maggiormente anche con l'ausilio di telecamere. Quindi per concludere si sollecita l'amministrazione ad intervenire quanto prima affinché i disagi alla comunità vengano risolti. Spero che il tempismo migliori velocemente. Grazie"