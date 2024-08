"Il carro di buoi", a Camporosso nuovo spettacolo benefico di Andrea Di Marco (Foto)

Andrea Di Marco torna a Camporosso per un nuovo spettacolo benefico: "Il carro di buoi", scritto dal volto di Zelig, fondatore del Movimento Estremista Ligure - Basta Milanesi, i cui video e slogan sono ormai virali in tutto il web.

Ad aprire la serata sarà Chiara Ragnini, cantautrice ligure da anni attiva sulla scena indipendente che è stata ospite più volte del Club Tenco. "Se volete passare una bellissima serata in allegria, allora non perdetevi questo strepitoso spettacolo. Divertimento e beneficenza è un connubio vincente. I posti sono limitati" - dice Grimaldi - "L'ingresso costerà 15 euro. Saranno disponibile anche un servizio bar e un ampio parcheggio. Per informazioni e per l'acquisto dei biglietti contattare l'Aceb al +39 345 85 17 448, al +39 392 88 69 993 oppure tramite la piattaforma Eventbrite".