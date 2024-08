Vallecrosia: organizzata una giornata in Kayak rivolta ai ragazzi (Foto)

Nella odierna mattinata le associazioni A.N.M.I. Vallecrosia, Industrie Musicali Vallecrosia e FWRABBIT A.S.D. Bordighera (Kayak), riunite, hanno dato l'opportunità di provare i Kayak in mare, con piccole onde che hanno accresciuto l'avventura dei ragazzi a Vallecrosia, che hanno provato come passeggeri attivi, a navigare nel mare con i Kayak messi a disposizione dall'A.N.M.I. e dal FWRABBIT, con Istruttore e giovani membri dell'A.N.M.I. che li hanno condotti per alcune centinaia di metri in mare, Tutti pronti per le prossime avventure, è seguito un bel pranzo al sacco nella sede A.N.M.I.