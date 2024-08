Andrea Orlando a Sanremo: incontro a Palazzo Bellevue con il sindaco, l'amministrazione e gli esponenti del Pd

C'era grande attesa per l'arrivo a Sanremo di Andrea Orlando, candidato in pectore del centrosinistra alle prossime elezioni regionali. L'ex ministro è arrivato intorno alle 12:30 a Palazzo Bellevue, dove ha prima tenuto un breve colloquio privato con il sindaco Alessandro Mager e il suo vice Fulvio Fellegara, per poi spostarsi in sala giunta dove si è tenuto il tavolo di confronto annunciato ieri da Sanremonews.

Oltre a sindaco e vice, erano presenti anche diversi esponenti locali del Partito democratico, a cominciare dall'ex sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano, per cui pare probabile un ruolo da assessore regionale in caso di vittoria del centrosinistra al voto di fine ottobre. Hanno poi partecipato anche il segretario provinciale del Pd Cristian Quesada e quello cittadino Gianni Salesi, oltre ad Anna Russo e Marco Cassini (rappresentante del Pd in consiglio comunale). Erano presenti infine gli assessori di Sanremo Lucia Artusi e Massimo Donzella.

Il colloquio è durato circa 45 minuti, al termine dei quali il parlamentare spezzino non si è sbottonato per quanto riguarda le elezioni e i nomi dei candidati, sottolineando come l'incontro fosse un qualcosa di già preventivato per discutere dei bisogni del territorio.

Alle sue parole fa eco il sindaco Mager: "L'onorevole Orlando ha voluto conoscermi e approfondire alcuni temi territoriali. In attesa che si definisca il quadro politico delle prossime regionali, da parte mia è stato importante porre l'accento su alcune tematiche prioritarie quali la sanità e le infrastrutture, con particolare riferimento ai collegamenti, problemi che il territorio affronta da anni, a cui la prossima amministrazione regionale dovrà necessariamente dare riscontro".