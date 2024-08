Cibo, musica e intrattenimento: a Sanremo torna “A Tavola sul Porto Vecchio”

Come ogni anno in questo periodo, è tempo dell’ormai tradizionale evento “A Tavola sul Porto Vecchio” organizzato a Sanremo dalla Confartigianato in collaborazione con i locali del primo tratto del lungomare affacciato sul porto vecchio.

La manifestazione, giunta alla settima edizione, quest’anno si svolgerà lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 agosto, dalle 19 alle 23.30. L’evento offrirà a turisti e residenti tre giornate di divertimento tra buon cibo, musica ed intrattenimento. I locali che aderiscono all’iniziativa sono il Ristorante delle Palme, il Bar Sandy, il Ristorante Il Molo e il Dehor del Marinaio. Saranno, inoltre, presenti gli stand di Pulichimica concessionario Ma-Fra oltre al desk informativo di Confartigianato Imperia.

Il programma delle serate sarà il seguente:

- lunedì 26 agosto, intrattenimento musicale con la Berben Band;

- martedì 27 agosto, Dj Set con Luigi DJ e sfilata di moda a cura di Vincenzo Basile, evento che anticipa “Stile Artigiano è di Moda” in programma il 13 settembre;

- mercoledì 28 agosto, intrattenimento musicale con Charlotte Riot.

L’ingresso è gratuito. Per poter gustare i piatti dei locali si consiglia vivamente di arrivare ad inizio serata. Si ringrazia per il supporto il Tavolo del Turismo del Comune di Sanremo, Autogas Riviera SRL, R.S.E. srl, Benza S.r.l., Pulichimica concessionario Ma-Fra e Azienda Agricola Il Soffione di Andrea Ferrari.