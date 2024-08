Bordighera, disagi in ospedale: lunghe code e ore di attesa al pronto soccorso

Code infinite e ore di attesa al pronto soccorso. E' successo ieri all'ospedale di Bordighera dove un'ottantina di persone è rimasta, dalle 13 fino a tarda sera, dopo le 21, ad aspettare di essere visitata. Sono diverse le lamentele, giunte da cittadini e non, riguardo a disagi continui riscontrati al Saint Charles, non solo al pronto soccorso, nell'ultimo periodo, probabilmente anche a causa del ponte di Ferragosto. Sono state evidenziate, per esempio, pure lunghe code per ritirare i referti in Radiologia.

"Non si può stare una giornata in pronto soccorso o in coda per avere un certificato o ritirare l'esito di esami" - lamentano le persone che, per esempio, nella giornata di ieri sono rimaste tutto il giorno bloccate al pronto soccorso in attesa di essere visitate - "Vi era un'ottantina di persone da visitare e solo un medico e tre infermieri, siamo in estate e ci sono anche i turisti, italiani e stranieri, che hanno bisogno e, soprattutto, visto che non hanno un medico di base qui giustamente si rivolgono al pronto soccorso per qualsiasi cosa. E' un bene che abbiano riaperto il pronto soccorso a Bordighera così non si deve andare fino a Sanremo o a Imperia ma così non va bene, i letti sono pieni e così le persone aspettano sulle barelle nei corridoi. Manca personale, bisognerebbe incrementarlo almeno in estate considerando che aumenta il numero di persone che possono avere bisogno di assistenza medica in zona".

Il pronto soccorso dell'ospedale Saint Charles a Bordighera è stato riaperto nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio scorsi, come previsto dal contratto con Gvm Care and Research (Gruppo Villa Maria), in sostituzione del Punto di Primo Intervento. "Durante il ponte di Ferragosto si è registrato un forte aumento degli accessi al pronto soccorso, una situazione simile a quella verificatasi in tutta la Riviera e in altre regioni italiane. Molti degli accessi sono relativi a codici di bassa intensità (bianchi e verdi)" - dice Gvm Care and Research commentando la situazione - "In previsione di questa situazione, in un'ottica di ottimizzazione organizzativa, l'ospedale Saint Charles ha attivato, da circa due mesi, un ambulatorio dedicato ai codici minori (bianco e verde) che resterà attivo anche durante il resto dell'anno".