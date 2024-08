Sanremo, mercoledì raccolta firme contro l'autonomia differenziata a Bussana Nuova

Nonostante siano già state raccolte le cinquecentomila firme necessarie per avviare il referendum abrogativo, l'obiettivo è ora quello di raggiungere e sensibilizzare la popolazione quanto più possibile entro il 30 settembre per abrogare la legge 86/2024. Il nostro obiettivo è inviare un segnale forte al governo, sottolineando che la popolazione italiana è contraria a una legge che rischia di aumentare le disuguaglianze regionali, creando differenze significative in servizi essenziali come sanità e trasporti pubblici, settori già critici nella nostra regione.