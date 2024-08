Andrea Orlando a Sanremo per incontrare il sindaco Mager: focus del colloquio le prossime regionali

Inizia da Sanremo il primo giro d’incontri nell’imperiese dell’ex ministro Andrea Orlando (Pd), candidato in pectore del centrosinistra alla presidenza della Regione. Domani, intorno a mezzogiorno, è atteso a Palazzo Bellevue dal sindaco Alessandro Mager e da vari esponenti dell’eterogenea maggioranza civico-progressista formatasi al ballottaggio, nel giugno scorso, con il centrodestra battuto in volata per poche centinaia di voti.

Il parlamentare spezzino vuole portarsi avanti con la campagna elettorale, in attesa dell’investitura ufficiale (gode di ampio consenso nel "campo largo", ma restano da sciogliere alcuni nodi, dal Movimento 5 Stelle che vuole dire la sua alla collocazione di Italia Viva, di conseguenza al perimetro effettivo dell’alleanza), cominciando ad ascoltare i territori e nel contempo a tastare il polso del possibile impegno di amministrazioni locali (o di singoli esponenti) a sostegno della sua candidatura.

Della giunta Mager fanno parte anche il Pd e Generazione Sanremo, imbarcati dai civici al secondo turno e risultati decisivi. Di sicuro, domani, a confrontarsi con Orlando ci saranno il vicesindaco Fulvio Fellegara (civico di sinistra) e il segretario provinciale dem Cristian Quesada, probabilmente pure quello cittadino Gianni Salesi. E, ovviamente, varie figure espressione delle quattro liste che formavano la coalizione apartitica originaria di Mager, a cominciare da Anima, la più votata in assoluto. A proposito di Quesada, potrebbe essere uno dei quattro candidati del Pd nel collegio imperiese per il Consiglio regionale: "Lo deciderà il partito", si limita a dire. Di sicuro i dem punteranno sulla ricandidatura di Enrico Ioculano, ex sindaco di Ventimiglia e per il quale si ipotizza già un ruolo da assessore in caso di successo del centrosinistra.

Si rincorrono voci sullo stesso Fellegara, ma l’interessato smentisce: "Non ho ricevuto alcuna proposta e nulla ho chiesto. Sono concentrato sul mio ruolo da assessore (ambito sociale e servizi demografici, ndr), a cui sto dedicando il massimo impegno possibile".

Dopo Sanremo, Orlando raggiungerà varie località della provincia, in particolare San Lorenzo, San Bartolomeo, Rezzo (per la dura opposizione al progetto delle pale eoliche) e anche Imperia, ma nella sede Confesercenti, per la battaglia contro le "bollette pazze" di Rivieracqua. Per tre volte ministro (ambiente, giustizia, lavoro e politiche sociali), Orlando attende anche le mosse del centrodestra, dove i potenziali candidati sono più d’uno, ma con Pietro Piciocchi, vicesindaco di Genova, che ora sembra una spanna avanti rispetto agli altri.