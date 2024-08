Seborga, domani la festa di San Bernardo e la presentazione della moneta da 1 luigino del Principato

Scatta il conto alla rovescia per l’evento più atteso dell’anno a Seborga: la Festa di San Bernardo, Festa Nazionale del Principato, in programma martedì 20 agosto 2024.

Sempre in Piazza Martiri, presso l’Auditorium, si terrà verso le 19:15 la presentazione del romanzo “L’enigma dell’oleandro” di Luigi Stefanazzi: sarà presente l’autore per un’intervista e il firmacopie. Il giallo, ambientato nel Principato di Seborga nell’estate del 1954, narra di alcuni delitti che sembrano seguire un identico copione e delle relative indagini del brillante e un po’ burbero commissario Brando Donati, fino alla risoluzione del caso.

Quindi, il momento clou della serata, attorno alle ore 21:00: verrà ufficialmente presentata la nuova moneta da 1 luigino del Principato di Seborga. Finora, sotto il regno di S.A.S. la Principessa Nina, il Principato aveva precedentemente emesso una moneta da 1,5 luigini, nel 2021, e la prima banconota della storia di Seborga da 3 luigini, lo scorso anno. La moneta, che naturalmente recherà al dritto un ritratto della Principessa Nina, sarà disponibile per l’acquisto fin subito dopo la presentazione, sia presso il negozio fisico del Principato in Piazza della Libertà sia online sull’e-shop ufficiale del Principato.

Per tutto il giorno saranno inoltre liberamente visitabili il Museo dei Luigini-Collezione Minervini e il Museo della Zecca in Vicolo Chiuso. E dalle ore 10:00 alle ore 19:00, in Piazza della Libertà, Pascale Lupi e i suoi artisti vi aspettano per una mostra di pittura, artigianato e oggettistica.