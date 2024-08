Luci e suoni, Dolceacqua si prepara per lo spettacolo pirotecnico musicale (Foto)

Conto alla rovescia per lo spettacolo pirotecnico musicale di Dolceacqua. Si stanno ultimando, in queste ore, i preparativi per i fuochi d’artificio che domani, sabato 17 agosto, alle 22.30 animeranno il centro storico del Borgo dei Doria.

"Dopo il grande consenso ottenuto dalla scorsa edizione, Dolceacqua quest’anno avrà nuovamente come clou dei festeggiamenti estivi il consueto spettacolo pirotecnico che, com’è noto, non si esaurisce nella sola esibizione dei fuochi ma si sviluppa in un armonioso contesto di luci e suoni. Uno spettacolo unico, realizzato appositamente per l’antico Borgo dei Doria" - dice il sindaco Fulvio Gazzola - "La manifestazione targata 2024, non sarà improntata sulla storia del paese ma il racconto tratterà l’universo. Il racconto è affidato alle voci di Luisella Berrino e Maurizio Di Maggio".