Maltempo a Ferragosto: pioggia e forte vento creano disagi a Vallecrosia (Foto)

Tendoni e teli strappati, tegole dei tetti volate via, tombini intasati, alberi e cornicioni caduti e mancanza di corrente in alcune parti della città. Diversi disagi si sono registrati a Vallecrosia, nella giornata di ieri, a seguito del maltempo che ha colpito l'estremo ponente ligure.

La polizia locale, la protezione civile, i tecnici dell'Enel e i vigili del fuoco, per tutta la giornata di ieri, giorno di Ferragosto, sono intervenuti per risolvere le criticità e problematiche segnalate dai cittadini causate dalla pioggia, dal forte vento e dai fulmini.

"In seguito al forte nubifragio, non segnalato dalla Protezione civile nazionale, parti della città erano senza energia elettrica. Addetti e responsabili della società Enel sono intervenuti sul guasto avvenuto sulle centraline per evitare ulteriori disagi" - fa sapere il sindaco Armando Biasi - "Un sentito ringraziamento alla nostra Protezione civile, al corpo della polizia locale, ai tecnici della società Enel che nonostante il giorno di Ferragosto ci hanno aiutato a risolvere gran parte dei problemi".