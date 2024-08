Nuove lamentele per l'autostrada a Ventimiglia: "Le colonnine automatiche non riescono a leggere i biglietti"

La situazione diventa ancora più complicata all'altezza del casello di Ventimiglia, dove diverse persone segnalano disservizi una volta arrivati alla sbarra per raggiungere la Francia, dove le macchine adibite alla lettura e validazione dei biglietti non funzionano, rallentando drasticamente i flussi delle macchine. "I tempi di elaborazione del biglietto sono inaccettabili - commentano - si vengono a formare code di diverse decine di metri e anche più perché le macchine non vanno. Per chi passa dalla frontiera di frequente non sono ammissibili 5 minuti per uscire con la macchina perché si deve aspettare, si portano le persone all'esasperazione".