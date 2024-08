Esodo di Ferragosto, code in autostrada: traffico in tilt da Bordighera a Ventimiglia (Foto)

E' iniziato l'esodo di Ferragosto. Code e rallentamenti in autostrada mandano in tilt il traffico tra Bordighera e Ventimiglia.

Incolonnamenti per 4 km si sono registrati nel pomeriggio odierno sull'A10 in direzione Francia tra l'area di servizio di Bordighera e la barriera di Ventimiglia. Traffico rallentato con code a tratti anche prima dello svincolo al confine di Stato e 140 m dopo la barriera di Ventimiglia in direzione Genova.

Fermi per ore sotto il sole cocente, in molti hanno deciso di uscire al casello autostradale di Bordighera per cercare di raggiungere il confine con la Francia passando dall'Aurelia o dalla Romana creando così alcuni disagi e rallentamenti anche lungo le vie delle città.