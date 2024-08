Esodo di Ferragosto, code in autostrada tra Bordighera e Ventimiglia

Traffico intenso in autostrada. Code a tratti per quattro chilometri si sono registrate nel pomeriggio odierno sull'A10 Genova-Ventimiglia in particolar modo tra l'area di servizio di Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione Francia.

Code a tratti per due chilometri si sono verificate anche questa mattina, in particolar modo, prima dello svincolo del confine di Stato e 140 metri dopo la barriera di Ventimiglia in direzione Genova.

Continuano le code e i rallentamenti in autostrada incrementati in questi giorni anche dall'esodo di Ferragosto.