Sanremo, i condomini del Palazzo Horizzonti: "Spostati i bidoni, c'è il degrado", il Comune: "Pronti per un tavolo di confronto con Amaie"

Emergenza rifiuti al Palazzo Horizzonti di via Panizzi, a Sanremo. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi condomini, che hanno segnalato il problema attraverso una PEC inviata al Comune. Secondo loro, il problema è stato causato dallo spostamento dei bidoni condominiali dell'immondizia da parte di Amaie Energia.

"Spostamento improvviso e non autorizzato dei bidoni presenti all'interno del cortile condominiale" denunciano i residenti. "Tramite il nostro amministratore, abbiamo inviato una PEC per chiedere che questi bidoni per l'umido e la carta, in dotazione ad Amaie, vengano riassegnati, anche al di fuori del Palazzo Horizzonti, sul marciapiede di pertinenza del Palazzo stesso. Tuttavia, ci è stato risposto che ciò non era possibile perché Amaie non poteva, e non lo aveva mai fatto, collocare tali contenitori di umido e carta all'esterno di un'area privata. Questo è palesemente falso, come si può constatare al civico 10 della stessa via G.B. Panizzi, a cinquanta metri dal nostro Palazzo, dove questi contenitori sono presenti da anni".

I condomini proseguono: "L'alternativa suggerita da Amaie è di utilizzare mastelli individuali, non rendendosi conto che portare davanti all'ingresso del palazzo oltre 60 mastelli dell'umido il martedì e il sabato, con l'aggiunta di 60 mastelli per la carta il giovedì, e i sacchi per l'indifferenziata e la plastica, non ci consentirebbe nemmeno più di entrare o uscire dal condominio, oltre a dare un'immagine di scarso decoro e disorganizzazione a tutta la città di Sanremo".

"Considerato che la campagna elettorale è appena terminata e tutti ricordano perfettamente le promesse del signor Sindaco, Avvocato Mager, riguardo agli immediati correttivi che avrebbe applicato a una raccolta rifiuti comunale già ampiamente lacunosa ed inefficiente, dobbiamo invece lamentare un ulteriore peggioramento della situazione", concludono i condomini. "Le chiediamo rispettosamente, signor Sindaco, di partecipare alla nostra conferenza stampa, che verrà indetta a breve, nel cortese rispetto degli impegni suoi e della stampa, per fornirci risposte e, speriamo, soluzioni fattibili, più consapevoli della realtà e delle esigenze di decoro, dignità, igiene e salute dei suoi cittadini".

Alla PEC inviata dai condomini del Palazzo Horizzonti, il Comune di Sanremo ha risposto ufficialmente: "L’Amministrazione comunale è stata informata solo ora di quanto da Voi rappresentato", si legge nella risposta. "Pertanto, questa mattina il Sindaco e l’assessore competente si sono immediatamente attivati con Amaie Energia per ottenere le dovute informazioni. Il gestore ha riferito, come già comunicato in precedenza, che qualora desideriate usufruire dei bidoni condominiali, questi dovranno rimanere all'interno dell'area privata condominiale. In alternativa, i condomini potranno esporre i rifiuti su strada pubblica tramite mastelli personali, come previsto dal regolamento comunale vigente".

Infine, il Comune ha proposto un incontro con i condomini: "Il Sindaco e l’assessore competente si dichiarano sin d’ora disponibili ad organizzare un tavolo di confronto con una rappresentanza del condominio da Voi individuata, alla presenza di Amaie Energia e dell’amministratore condominiale, al fine di trovare una soluzione nel rispetto delle norme vigenti".