Musica alta dal Twiga a Ventimiglia, Di Muro: "Disposti i rilevamenti per verificare il superamento dei decibel" (Foto)

"Ho richiesto al comandante della polizia locale di disporre i rilevamenti per verificare, e nel caso sanzionare, il superamento dei decibel". Lo annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro in seguito a diverse segnalazioni dei cittadini per presunto inquinamento acustico proveniente dal Twiga Baia Beniamin.

"Abbiamo già avviato la scorsa settimana controlli analoghi nei confronti di altri due esercizi commerciali. Gli stessi sono risultati non in regola e sono stati sanzionati" - sottolinea il primo cittadino - "Il nostro obiettivo è quello di riuscire a contemperare diverse esigenze: la legittima voglia di divertimento di cittadini e turisti e l'aspettativa di guadagno degli esercenti durante i mesi estivi, con il dovere di tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone. E' vigente il regolamento acustico comunale e intendiamo farlo rispettare, per questo continueremo in questa direzione".

"Non posso condividere, allo stesso tempo, alcune critiche chiaramente unidirezionali verso Flavio Briatore, la sua persona e la sua attività di impresa" - afferma Di Muro - "Resto fermamente dell'idea che attività di questo tipo e di elevata qualità possano dare un'immagine positiva alla città, anche a livello internazionale, con ricadute economiche e lavorative importanti per tutto il nostro comune".