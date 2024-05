Twiga Baia Beniamin, oltre 100 candidati per lavorare a Ventimiglia

Oltre 100 persone si sono presentate all'open day a Montecarlo per lavorare al nuovo Twiga di Flavio Briatore che sarà alla Baia Beniamin a Mortola. Tra i candidati anche molti cittadini della provincia di Imperia.

Per iniziare Briatore assumerà 40 dipendenti. "All’open day per un posto di lavoro al nuovo Twiga Baia Beniamin si sono presentate oltre 100 persone. Di queste, oltre 70 provengono dalla provincia di Imperia" - fa sapere il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

Ventimiglia è lieta di ospitare il nuovo progetto imprenditoriale del Gruppo Majestas. "Come annunciato da Flavio Briatore durante la sua recente visita in Comune, sono già 35 i lavoratori del comprensorio intemelio selezionati per il nuovo locale" - sottolinea il primo cittadino - "Ventimiglia torna a crescere: porte aperte a chi porta lavoro e contribuisce al rilancio turistico della città!".