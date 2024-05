Flavio Briatore sceglie Ventimiglia per aprire un nuovo Twiga: "Investiamo su Baia Beniamin, daremo lavoro a 40 persone" (Foto e video)

Flavio Briatore sceglie Ventimiglia per aprire un nuovo Twiga: sarà alla Baia Beniamin a Mortola Lo ha annunciato l'imprenditore e dirigente sportivo, questa mattina presso la sala consiliare del Municipio, alla presenza del sindaco Flavio Di Muro, dell'Amministrazione comunale e dei nuovi proprietari della Baia Beniamin.

"Ventimiglia non la conoscevo ma grazie al sindaco Flavio Di Muro investiremo qui. Siamo pronti ad aprire a metà giugno. Faremo un open day il 16 maggio a Montecarlo al Twiga dove riceveremo i candidati, cercheremo di assumere il più possibile ragazzi di Ventimiglia e provenienti dalle città vicine. Per iniziare saranno 40 dipendenti. Chi è bravo potrà continuare a lavorare anche in inverno in diverse location dove sono presenti i Twiga. Sono felice di poter portare qualcosa in più a Ventimiglia. Vi sarà un pontile da cui si potrà scendere, tuffarsi e salire con una scaletta per piscine per raggiungere il locale. Apriremo dal prossimo anno da aprile a settembre" - dice Flavio Briatore - "Abbiamo l'esperienza di aver fatto cose internazionali e siamo felici di poter collaborare. Abbiamo avuto la burocrazia al contrario, qui abbiamo trovato un'amministrazione fantastica che ha aiutato l'imprenditore, perciò, ringrazio tutti per il supporto. I posti di lavoro eliminano la povertà. Cerchiamo di supportare questi nuovi investimenti. Ci vuole ottimismo quando si fanno cose nuove. Sono sicuro che in breve tempo diverrà famoso e porterà a Ventimiglia tanti yacht".

"E' un giorno speciale" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Il brand Twiga non ha bisogno di presentazioni, la nostra città, invece, ha bisogno di farsi conoscere, di farsi apprezzare e di tornare grande. Non sono solo tanti e quantificati posti di lavoro. Qui oggi cambia l'immagine di Ventimiglia. Per la città è una svolta senza precedenti. Ringrazio la mia Giunta e gli uffici. Ringrazio Dorothy per aver creduto nella nostra città e Flavio Briatore per aver creduto in me e nella mia amministrazione e per aver deciso di investire qua. Ventimiglia deve passare da città di confine a città imprenditoriale. Penso di essere utile, molto umilmente da superare ostacoli burocratici per chi vuole fare impresa. Questa amministrazione ha saputo garantire efficacia ed efficienza per un progetto che sono sicuro sarà solo l'inizio".