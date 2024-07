Cibo, musica e balli scatenati: l'attrice Sofía Vergara sbarca a Ventimiglia (Foto)

Mare, sole, cibo, musica e balli scatenati. L’attrice, produttrice televisiva e modella colombiana naturalizzata statunitense Sofía Margarita Vergara, nota in Italia soprattutto per il ruolo di Gloria Delgado-Pritchett nella acclamata serie televisiva Modern Family, sceglie Ventimiglia per un party con gli amici.

Dopo essere stata a Forte dei Marmi, dove ha partecipato all'evento per i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli, Sofía Vergara, fresca di Nomination agli Emmy per Griselda, serie Netflix che ha anche co-prodotto insieme ad Eric Newman, ha trascorso qualche giorno di relax e divertimento a Montone, a Reschio, in Francia e ieri è sbarcata al Twiga Baia Beniamin, da poco aperto da Flavio Briatore, a Ventimiglia insieme ai suoi amici.

Sul suo profilo Instagram ha, infatti, postato foto e video che immortalano momenti di puro divertimento vissuti dalla famosa attrice e giudice di America's Got Talent che hanno ottenuto tantissimi like e commenti, in poche ore, dai suoi follower, oltre 35,1 milioni. Post e storie hanno così pubblicizzato Ventimiglia in tutto il mondo.