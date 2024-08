Bordighera, la 43° edizione della "Giornata commerciale del ribasso" ravviva il centro (Foto e video)

Vestiti, scarpe, borse, prodotti artigianali ed enogastronomici sono solo alcune delle cose che si possono trovare alla “Giornata Commerciale del Ribasso”, giunta quest’anno alla 43° edizione, organizzata dalla Confcommercio in collaborazione con il comune di Bordighera. Dalle 8 di questa mattina, infatti, il centro città si è trasformato in un'isola pedonale dello shopping.

Cittadini e turisti potranno passeggiare, fino alle 20, tra le bancarelle, i mercatini dell'artigianato, l'angolo del gusto e riscoprire il piacere dell'acquisto a prezzi super scontati. La musica in filodiffusione animerà l'intera giornata. In tanti, nonostante il caldo, hanno deciso di approfittare dell'occasione per fare shopping. La manifestazione si sta svolgendo in totale sicurezza grazie all'egregio lavoro di Protezione civile, steward, volontari della squadra antincendi boschivi San Bartolomeo di Sanremo, carabinieri e polizia locale, che ha anche controllato la viabilità che, per l’occasione, è stata deviata in via Pasteur, sulla Romana e in corso Europa e ha veicolato il transito delle ambulanze che sono dovute intervenire per prestare soccorso a persone che hanno avuto un malore, una in casa e una in strada.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, fortemente voluta dalla maggior parte dei commercianti bordigotti in quanto offre un incentivo sia al turismo che al commercio, il centro città, come da tradizione, è stato, infatti, chiuso al traffico veicolare. Inoltre, fino alle 22 vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata in via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Pasteur e piazza Mazzini; in corso Italia, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e corso Europa; in via Romana lato sud; in via Tumiati; in via Libertà; in via 1° Maggio, dall’intersezione con via dell’Umorismo a via Vittorio Emanuele; in corso Europa, lato sud dall’intersezione con corso Italia a quella di via Pelloux da adibire a capolinea dei bus urbani; in via Aurelia, nel tratto compreso tra via Arenella e via Pesaro per area manovra bus; in piazza Eroi lato ovest visto che è adibita ad area funzionale. Piazza E. Libertà (lato ponente), Piazza Mazzini e P. Hotel sono adibite a spazi di supporto funzionale.

Il traffico è stato deviato, in direzione Ventimiglia, verso piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, via Tumiati, via Romana mentre autobus e autocarri dovranno transitare in pizza Valgoi, corso Europa, via Piave, viale F. Rossi (con obbligo di precedenza a destra), piazza De Amicis, via Romana, via Cesare Augusto, via Cagliari, via degli Amici e via Aurelia. In direzione Sanremo, invece, il traffico potrà transitare in via Aurelia, via Pasteur, via Romana, via Tumiati, via Piave, corso Europa, piazza Valgoi mentre autobus e autocarri potranno passare, nel comune di Vallecrosia, in via Col. Aprosio, via Roma, via Romana e poi, nel comune di Bordighera, in via C. Augusto, via Degli Ulivi, via Romana, via Tumiati, via Piave, corso Europa e piazza Valgoi.

Per consentire fluidità del traffico è stato istituito il doppio senso di circolazione in via 1° Maggio, nel tratto compreso tra la via dell’Umorismo e via Vittorio Emanuele, e in via Sant’Antonio e l’inversione di marcia in via Ginestre al fine di collegare via Balbo a via V. Veneto; via Acapulco, via Villafranca e via Aldo Moro al fine di collegare l’anello delle vie Balbo-Acapulco-Roseto-Lagazzi-Villafranca-G. Rossi-A. Moro alla viabilità alternativa. Ovviamente sono state spostate anche le fermate dei bus di linea.