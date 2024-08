Bordighera, il caldo non scoraggia: in 150 alla 'Podistica in notturna' della Croce Rossa (Foto e video)

Caldo, fatica, passione e sudore. Tra i 150 partecipanti è Cristian Bramato a vincere la 33esima edizione della Podistica in notturna dalla Croce Rossa di Bordighera andata in scena ieri sera nella città delle palme. E' stato, infatti, il primo a concludere l'intero percorso in soli 27 minuti e 04 secondi. Dietro di lui è giunto al traguardo Fabio Corradino dell'Atletica Vallecrosia con un tempo di 27 minuti e 38 secondi, mentre il terzo classificato è stato Corrado Bado in 28 minuti e 45 secondi.

La prima donna a tagliare il traguardo è stata Arianna Pisano dell'Asd Atletica Vallecrosia in 30 minuti e 09 secondi, la seconda, invece, è stata Tarikua Majocchi in 30 minuti e 50 secondi mentre la terza è stata Francesca Premoli in 31 minuti e 13 secondi.

Il caldo non ha scoraggiato le persone, 150 in totale, che, partite dal chiosco della musica sul Lungomare Argentina, hanno attraversato diverse vie della città (Noaro, Vittorio Veneto, Romana, Dritta, Circonvallazione. dei Colli, Coggiola, Romana, Rossi e Palermo) per, infine, tagliare il traguardo nuovamente sul lungomare. È riuscita, perciò, anche quest’anno la gara non competitiva per adulti e bambini pensata dall'ormai ex presidente Vincenzo Palmero nel 1991 per coinvolgere durante il periodo estivo turisti e bordigotti.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione alla presenza del consigliere comunale Barbara Bonavia. Una coppa è stata consegnata ai primi tre classificati tra gli uomini e tra le donne. Premiati anche il bimbo e la bimba più giovani (Pietro Rossetti di 9 anni e Anna Brancato di 0 anni), i 'diversamente giovani', ossia i partecipanti più 'vecchi', (Giorgio Ardissone di 74 anni e Maria Geraci di 73 anni), la persona che proveniva dal luogo più lontano (Londra), i gruppi più numerosi (Asd Atletica Vallecrosia formata da 15 componenti, l'Atletica 2000 Bordighera con 13 rappresentanti e il Pro San Pietro Sanremo con 8 persone), i concorrenti per società (Beat Box Ventimiglia con 7, Ventimiglia Marathon con 3 e Società Brancaleone D'Asti con un rappresentante), Remy Tornatore della Croce Rossa monegasca, la polizia locale, i cronometristi e i rappresentanti della Cri che hanno partecipato alla gara non competitiva. A ogni iscritto è stato, inoltre, dato un 'pacco gara' e una medaglia ricordo.

Un evento sportivo-solidale molto amato dai bordigotti e non solo per l'ottima organizzazione e la meravigliosa accoglienza. La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie alla polizia locale che ha chiuso momentaneamente il traffico nelle vie in cui transitavano i partecipanti.