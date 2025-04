Contributo di 5.000 euro dalla Fondazione Anffas alla 'Biblioteca inclusiva'

La Fondazione Carige supporta con un contributo di 5.000 euro la biblioteca inclusiva gestita da Anffas Imperia, in collaborazione con l’Associazione HELP e con le Opere Parrocchiali di Via Verdi, a Porto Maurizio. Grazie al sostegno della Fondazione, il progetto potrà espandersi ulteriormente, offrendo nuove opportunità di crescita personale e collettiva. Nello specifico il contributo della Fondazione Carige verrà utilizzato per le attività del progetto relative all’area “PartecipiAmo allo Spazio Raro – Una Biblioteca Inclusiva”, che si prefigge di pubblicizzare lo spazio, promuovere lo sviluppo della rete di volontariato per ampliare la turnazione della biblioteca, organizzare eventi aperti al pubblico.

“Spazio Raro” si trova presso le Opere Parrocchiali di Via Verdi a Porto Maurizio e si configura come un luogo di cultura e condivisione. Oltre a un patrimonio librario di più di 4.000 volumi, la biblioteca si avvale di un software per la gestione dei testi e punta a essere uno spazio dinamico, in cui le persone con disabilità possano partecipare attivamente alla vita culturale cittadina e offrire un servizio alla comunità, insieme ai giovani e alla rete di volontariato locale. Il Presidente di Anffas Imperia, Fiorenzo Marino, commenta: “Questo sostegno rappresenta un riconoscimento fondamentale per il nostro lavoro e per l’importanza di creare spazi accessibili e inclusivi. Grazie alla Fondazione Carige, possiamo continuare a costruire un progetto che va oltre la biblioteca: un luogo di incontro, confronto e crescita per tutti.”

Dice il Vicepresidente della Fondazione Carige, Sig. Giovanni Amoretti: “Come Fondazione Carige, siamo onorati di contribuire alla realizzazione di progetti come questo, che rappresentano pilastri fondamentali della nostra missione e delle linee strategiche che guidano il nostro operato.” Per avere ulteriori informazioni o per diventare volontari della biblioteca, è possibile contattare la Responsabile Martina Angelini al numero 393/9627514.