A Sanremo i 7 Lions Clubs della zona 4b insieme come “Cavalieri della vista”

Il prossimo 15 aprile si terrà, presso il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo alle ore 20, la seconda edizione dell’asta benefica a favore della “Fondazione Banca degli Occhi Lions” La Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones è un Ente impegnato nel ripristino e preservazione della vista, si occupa del prelievo, della valutazione, della conservazione e della distribuzione di cornee umane a scopo di trapianto terapeutico, garantendone la qualità e la sicurezza; Il laboratorio della Fondazione è la sede dove avvengono le attività di “Eye Banking”, qui le cornee donate vengono raccolte, valutate, selezionate e conservate, quindi distribuite secondo la richiesta; le cornee possono essere conservate fino a 10 giorni in un frigorifero a 4°C oppure fino a un mese in incubatore a 31°C.

La Fondazione è iscritta nell’elenco delle Banche dei Tessuti certificate dal Centro Nazionale Trapianti (CNT), è la prima banca degli occhi Lions in Europa e l’unica banca degli occhi Lions in Italia.

Dall’inizio dell’attività ad oggi siamo la Fondazione ha contribuito a ridare la vista a oltre 3000 persone che hanno sofferto di cecità corneale a causa di malattia o infortunio.

Ci siamo permessi di dilungarci con le informazioni sulla Banca degli occhi per far capire l’importanza delle iniziative organizzate in suo favore, è bene ricordare che la Fondazione Banca degli Occhi è un Ente del Terzo Settore (ETS) , non riceve sovvenzioni da Istituzioni, eventuali utili di gestione non possono essere distribuiti, ma devono essere utilizzati per investimenti o attività inerenti le finalità dell’organizzazione.

Tornando all’evento organizzato da tutti i Clubs della zona (Arma e Taggia – Bordighera Capo Nero Host – Bordighera Otto Luoghi - Sanremo Host – Sanremo Matutia – Sanremo Ufficiali d’Italia/alpi marittime – Ventimiglia) a dimostrazione che insieme si può, saranno messi all’asta oggetti, appartenuti a famosi tennisti professionisti del circuito ATP, espressamente donati per l’occasione; possiamo già informarvi che ci saranno magliette di Ugo Humbert, Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti. racchette di Arthur Fils, Alexei Popyrin e Fabio Fognini! Portachiavi e palline giganti ed un oggetto del numero uno del mondo…aggiungiamo anche un poster firmato da Casper Ruud. e un cappellino firmato da Ivan Ljubicic (una leggenda del tennis)

Insomma i motivi per partecipare sono “importanti”, per prenotare: Giorgio 335 5437443 e Axl 347 00142272, il costo della serata è di 50€