Sanremo, rifiuti abbandonati e sporcizia in corso Inglesi: la segnalazione

Rifiuti abbandonati, sporcizia e degrado sono all'ordine del giorno in corso Inglesi a Sanremo. Lo segnala un lettore e residente in quella via, F. S., stanco della situazione.

"Anche oggi come tutti i giorni dobbiamo fare i conti con lo schifo assoluto che regna da ormai 10 anni" - segnala il lettore - "Né il comune né gli amministratori condominiali fanno nulla per porre fine a questo schifo che ci fa vivere in mezzo a topi e a gabbiani, puzza ovunque di marcio e mosche che fanno le larve. Mi rifiuto categoricamente di credere che si possa vivere in questa maniera nel 2024".

Una segnalazione che il signore ha effettuato anche al call center 'Porta a porta' che tempestivamente ha risposto: "La ringraziamo per averci contattato; abbiamo avvisato i capisquadra e richiesto, se possibile, intervento spazzamento in area privata condominiale".